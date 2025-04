Nuoto di Fondo, Matteo Diodato e Ginevra Taddeucci sfiorano il podio nella 3km knock-out

Si conclude anche la seconda giornata di gare del nuoto di fondo ad Ibiza. La seconda tappa della Coppa del Mondo si sta disputando sulla celebre Isla Blanca e si concluderà domani 27 aprile. Dopo la 10km maschile e femminile di ieri, terminate con i successi dell’azzurro Andrea Filadelli e della spagnola Angela Martinez Guillen, si è disputato oggi l’innovativo format della 3 km knock-out.

Nella prima batteria maschile il miglior tempo è stato fatto segnare dal francese Sacha Velly con il tempo di 16:07.4. Subito dietro il transalpino troviamo Davide Marchello che con Andrea Filadelli e Ivan Giovannon si è qualificato per la semifinale. Nella seconda batteria vinta dal tedesco Oliver Klemet, tre sono stati gli azzurri che hanno staccato il pass per la semifinale. Si tratta di: Matteo Diodato, Pasquale Giordano e Fabio Dalu.

Oliver Klemet è riuscito a trionfare anche in semifinale con il crono di 9:59.6, seguito dall’ungherese David Betlehem e dall’azzurro Matteo Diodato. Hanno ottenuto l’accesso per la finale anche Davide Marchello, che ha chiuso ottavo, e Andrea Filadelli decimo. La finale è stata dominata dal teutonico che ha nuovamente anticipato David Betlehem. Matteo Diodato non è riuscito ad agganciare il podio ed ha chiuso in quinta posizione. Settima posizione per Davide Marchello, decimo Andrea Filadelli.

La prima batteria femminile è stata vinta dalla francese Clemence Coccordano, seguita da Ginevra Taddeucci e da Antonietta Cesarano. Nella seconda prova sono state ben quattro le azzurre che hanno strappato il pass per la semifinale: Giulia Berton, Giulia Gabbrielleschi, Veronica Santoni e Linda Caponi. La semifinale è stata dominata dalle azzurre con una doppietta di Ginevra Taddeucci e da Giulia Gabbrielleschi. Il penultimo pass per la finale è stato conquistato da Antonietta Cesarano che ha chiuso in nona posizione.

Nella finale però le azzurre non sono state protagoniste e la vittoria è stata ottenuta dalla tedesca Lea Boy con il tempo di 5:18.5. Migliore delle azzurre è stata proprio la Taddeucci che ha chiuso in quinta posizione. Giulia Gabbrielleschi ha probabilmente subito la fatica accumulata in giornata ed ha chiuso in nona posizione davanti ad Antonietta Cesarano.