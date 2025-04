NBA, i risultati della notte (5 aprile): vittorie di Milwaukee e New York

Sono cinque le partite della notte NBA. Serata amara per Simone Fontecchio e i suoi Detroit Pistons, che sono stati sconfitti in casa dai Memphis Grizzlies per 109-103. Solamente due punti per l’azzurro in 15 minuti, con anche 4 rimbalzi, in un match che ha visto gli ospiti fare la differenza nell’ultimo quarto grazie soprattutto ad un Desmond Bane da 38 punti ed un Jaren Jackson Jr. da 27 punti e 11 rimbalzi. Ai Pistons non è bastato il ritorno in campo di Cade Cunningham, autore di 25 punti.

Della sconfitta di Detroit ne approfitta subito Milwaukee, che sale al quinto posto della Eastern Conference. I Bucks si sono imposti dopo un tempo supplementare in casa dei Miami Heat per 121-115 con un fenomenale Giannis Antetokounmpo, che firma una tripla doppia da 36 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. Decisivo, però, anche Kevin Porter Jr, che segna canestri pesanti nell’overtime e soprattutto sfiora un’incredibile tripla doppia dalla panchina da 24 punti, 12 rimbalzi e 8 assist. Per Miami il migliore è stato Bam Adebayo con 31 punti e 12 rimbalzi.

Continua la battaglia per un posto diretto nei Playoff nella Western Conference, con i Minnesota Timberwolves che ottengono il quinto successo consecutivo e al momento si mettono in sesta posizione. I T’Wolves si sono imposti su Philadelphia (undicesimo ko di fila) per 114-109 con un Anthony Edwards da 37 punti ed un Rudy Gobert da 23 punti e 19 rimbalzi. Per i Sixers ci sono stati 28 punti di Quentin Grimes.

Una lotta quella ad Ovest che coinvolge anche i Los Angeles Clippers, che hanno dominato contro i Dallas Mavericks. Finisce 135-104 con un James Harden da 29 punti e 14 assist. Importante anche il contributo di Kawhi Leonard (29 punti) e di Ivica Zubac (doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi). A Dallas non sono bastati i 29 punti di Anthony Davis.

Si chiude questo riepilogo con la vittoria dei New York Knicks, che espugnano il campo degli Atlanta Hawks per 121-105. Con ancora assente Jalen Brunson, è Karl Anthony Towns a prendere per mano la squadra con una doppia doppia da 30 punti e 11 rimbalzi e con anche Josh Hart che sfiora la tripla doppia (16 punti, 11 assist e 9 rimbalzi).

RISULTATI NBA 2025 (5 APRILE)

Atlanta Hawks – New York Knicks 105-121

Detroit Pistons – Memphis Grizzlies 103-109

Philadelphia 76ers – Minnesota Timberwolves 109-114

Miami Heat – Milwaukee Bucks 115-121 d.t.s.

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 135-104