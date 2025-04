Mountain bike: la svedese Jenny Rissveds vince la seconda gara di Coppa del Mondo ad Araxà

Secondo appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo di mountain bike. Ad Araxà è andata in scena gara 2 per il cross country femminile. Il prossimo appuntamento è in programma, in Italia, dal 9 all’11 Maggio quando si gareggerà a Pietra Ligure.

A portare a casa il successo è Jenny Rissveds. La svedese della Canyon Cllctv Xco, alla settima affermazione in Coppa del Mondo, prende il comando delle operazioni a metà gara, arriva per prima al traguardo con il tempo di 1:26:59, precede di ventotto secondi la più immediata inseguitrice e conquista 250 punti in classifica generale.

Conquista, con il tempo di 1:27:27, la seconda posizione Samara Maxwell, vincitrice dell’appuntamento della settimana scorsa. La neozelandese della Decathlon Ford Racing Team incamera così 200 punti grazie a cui mantiene il comando della graduatoria. Completa il podio, con il crono di 1:27:33, Evie Richards. L’inglese della Trek Factory Racing Pirelli arriva a 34 secondi dalla vincitrice e porta a casa 160 punti.

In casa Italia la migliore è Chiara Teocchi. L’alfiere della Lapierre Racing Unity conclude in ventunesima posizione con il tempo di 1:30:50 e con 3’ e 51’’ di distacco dalla prima classificata. Conclude in ventisettesima posizione e guadagna 52 punti in classifica generale Greta Seiwald. La portacolori della Decathlon Ford Racing Team ferma il cronometro su 1:32:06 e accusa un distacco di 5:07 dalla vincitrice.