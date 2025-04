MotoGP, Marc Marquez domina la Sprint di Lusail e torna leader del Mondiale. Bagnaia in affanno

Marc Marquez detta la legge del più forte nel sabato di Lusail e vince in scioltezza la Sprint del Gran Premio del Qatar, valido come quarto round del Mondiale MotoGP 2025. Lo spagnolo del team factory Ducati conserva dunque la sua imbattibilità stagionale nelle gare brevi, sfruttando al meglio la pole position e tenendo di fatto la prima posizione dalla partenza alla bandiera a scacchi.

L’otto volte campione iridato ha risposto prontamente nei primi giri all’unico vero tentativo di sorpasso di suo fratello Alex, che è finito lungo alla staccata di curva 1 non riuscendo così a completare la manovra e perdendo poi progressivamente terreno da Marc. Il 32enne di Cervera ha confermato la superiorità evidenziata già nelle prove libere a livello di passo con gomme usate, candidandosi inevitabilmente al ruolo di favorito verso il GP della domenica.

Alle spalle dell’ennesima doppietta della famiglia Marquez (Alex ha collezionato il settimo secondo posto di fila da inizio anno, perdendo la leadership del campionato) si è inserito in terza piazza il romano Franco Morbidelli con la Ducati del team VR46, dopo aver respinto il forcing finale di uno scatenato Fabio Quartararo, sceso poi in quinta piazza dietro al rookie iberico Fermin Aldeguer (a completamento del poker Ducati) con un errore all’ultima curva.

Sabato da dimenticare per Francesco Bagnaia, che ha pagato a caro prezzo la caduta delle qualifiche facendo tanta fatica nelle battute iniziali della Sprint e non andando oltre un deludente ottavo posto al traguardo. A punti per l’Italia anche Fabio Di Giannantonio 6° e Marco Bezzecchi 9°.

Grazie al successo nella Sprint di Lusail, Marc Marquez torna in vetta alla classifica generale con un margine di 2 punti su Alex Marquez, 21 su Bagnaia, 36 su Morbidelli, 50 su Di Giannantonio, 70 su Ogura, 73 su Bezzecchi e Zarco, 77 su Quartararo e 78 su Marini.

CLASSIFICA SPRINT GP QATAR MOTOGP 2025

1 12 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’38.304 172.0

2 9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’39.881 171.8 1.577

3 7 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’42.292 171.4 3.988

4 6 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’42.673 171.4 4.369

5 5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’42.897 171.4 4.593

6 4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’43.403 171.3 5.099

7 3 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’48.503 170.6 10.199

8 2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’48.638 170.6 10.334

9 1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’49.604 170.4 11.300

10 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’50.858 170.3 12.554

11 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’51.980 170.1 13.676

12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’52.577 170.0 14.273

13 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’52.712 170.0 14.408

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’53.763 169.9 15.459

15 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 20’53.891 169.9 15.587

16 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 20’54.079 169.8 15.775

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’54.621 169.8 16.317

18 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’56.226 169.5 17.922

19 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’58.578 169.2 20.274

20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 21’09.410 167.8 31.106