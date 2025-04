MotoGP, Fabio Quartararo: “Abbiamo fatto un gran passo avanti, qui a Jerez il motore conta meno”

Uno straordinario Fabio Quartararo si è preso la pole-position del GP di Spagna, appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, interrompendo un digiuno di 1133 giorni. Sulla Yamaha, il pilota transalpino ha fatto la differenza nel time-attack, dando seguito a quanto di buono si era visto nel corso delle pre-qualifiche e delle prove libere.

Alle sue spalle si sono classificate le due Ducati ufficiali di Marc Marquez (+0.033) e di Francesco Bagnaia (+0.145). Risaliva a 62 GP l’ultima p.1 della Yamaha. Si tratta della pole n.17 in top-class per il francese, la n.243 per la casa di Iwata.

“L’anno passato faticavo a girare sull’1:36 e oggi mi ritrovo in pole con un crono da 1:35.610. Abbiamo fatto un grosso step in avanti su una pista dove il motore è meno importante. Sappiamo che nel propulsore abbiamo un gap nei confronti degli altri, per cui qui si sente un po’ meno“, ha spiegato Quartararo ai microfoni di Sky Sport.

“Ho una buona confidenza con la M1, il grip su questa pista ottimo. Voglio dedicare la pole-position a mio fratello, che è qui e oggi è il giorno del suo compleanno. Mi auguro di fare una bella Sprint Race e un bel GP domani“, ha aggiunto El Diablo.