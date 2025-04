Moto3, Piqueras vince in volata il GP del Qatar e va in testa al Mondiale. 5° Rossi, out Rueda

Tappa e maglia nella domenica di Lusail per Angel Piqueras, che si aggiudica il secondo successo dell’anno diventando il nuovo leader del Mondiale Moto3. Lo spagnolo del team MT Helmets ha bruciato al fotofinish il pole-man Taiyo Furusato per soli 9 millesimi vincendo in volata il Gran Premio del Qatar 2025, valido come quarto round stagionale del Motomondiale.

Terza affermazione in carriera per Piqueras, che replica dunque il rocambolesco trionfo dell’Argentina (in quel caso fu decisivo un clamoroso doppio sorpasso all’ultima staccata) uscendo meglio dall’ultima curva del giro finale e aggiudicandosi uno sprint conclusivo che ha visto quattro piloti racchiusi in meno di un decimo (97 millesimi) sotto la bandiera a scacchi.

Podio completato dai giapponesi Furusato (Honda Team Asia) e Ryusei Yamanaka (MT Helmets), rispettivamente secondo e terzo davanti all’australiano Joel Kelso, quarto. Distante dal gruppo di testa Riccardo Rossi, quinto ed il migliore degli italiani, mentre si sono inseriti nella top10 gli azzurri Luca Lunetta (7°), Stefano Nepa (8°), Nicola Carraro (9°) e Guido Pini (10°). Da segnalare il ritiro ad un giro dalla fine per problemi tecnici dell’iberico Josè Antonio Rueda mentre stava battagliando per la vittoria.

Grazie a questa vittoria, Piqueras sale in vetta alla classifica generale con un vantaggio di 1 punto su Rueda, 26 su Kelso, 27 su Fernandez e Bertelle, 29 su Furusato, 32 su Carpe, 40 su Nepa e 43 su Foggia e Lunetta.

CLASSIFICA GP QATAR MOTO3 2025

1 25 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 33’17.268 155.1

2 20 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 33’17.277 155.1 0.009

3 16 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 33’17.310 155.1 0.042

4 13 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 33’17.365 155.1 0.097

5 11 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 33’24.563 154.5 7.295

6 10 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 33’27.577 154.3 10.309

7 9 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 33’27.742 154.3 10.474

8 8 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 33’27.829 154.3 10.561

9 7 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 33’29.383 154.2 12.115

10 6 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 33’29.389 154.2 12.121

11 5 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 33’29.433 154.2 12.165

12 4 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 33’29.519 154.2 12.251

13 3 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing – BOE KTM 33’29.712 154.1 12.444

14 2 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 33’30.115 154.1 12.847

15 1 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 33’37.370 153.6 20.102

16 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 33’41.602 153.2 24.334

17 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 33’46.398 152.9 29.130

18 8 Eddie O’SHEA GBR GRYD – Mlav Racing HONDA 33’46.426 152.9 29.158

19 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 33’46.620 152.9 29.352

Non classificati

99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 31’15.748 154.8 1 lap

78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 25’02.883 154.6 4 laps

31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 19’01.909 152.6 7 laps

14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing – BOE KTM 16’39.775 154.9 8 laps

71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 6’15.901 154.5 13 laps