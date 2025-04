Max Verstappen firma per la Aston Martin? Offerta galattica dal Pif: le cifre sul tavolo

Max Verstappen ha vinto gli ultimi quattro Mondiali F1 al volante della Red Bull, ma potrebbe lasciare la scuderia austriaca a fine stagione. Le voci sono sempre più ricorrenti e il fuoriclasse olandese potrebbe accasarsi alla Aston Martin per una cifra astronomica: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, si parlerebbe di 300 milioni di dollari per i prossimi tre anni (circa 264 milioni di euro). A finanziare un contratto valido per il 2026-2028 sarebbe il Fondo Sovrano dell’Arabia Saudita, che vorrebbe rilevare la quota attualmente detenuta da Lawrence Stroll.

Il Public Investment Fund (Pif), che possiede già il 20% delle azioni di Aston Martin e la sponsorizza attraverso il colosso petrolifero Aramco, è presieduto dal principe ereditario Mohammed bin Salman ed è particolarmente attivo nel mondo dello sport. Se ne parla tra l’altro proprio nel fine settimana in cui la massima categoria automobilistica è sbarcata nel Paese mediorientale per disputare il GP di Arabia Saudita sul circuito di Jeddah. Si gareggia a queste latitudini dal 2021 e l’evento è cresciuto costantemente, attirando pubblico e investitori.

Max Verstappen aumenterebbe sensibilmente il proprio ingaggio: attualmente percepisce 50 milioni di euro all’anno, ma cambiando scuderia guadagnerebbe ben 88 milioni a stagione. Resta però un grosso punto interrogativo: la Aston Martin sarà in grado di lottare per la conquista del titolo iridato? Probabilmente è questa la domanda che attanaglia il pilota olandese e su cui rifletterà maggiormente nei prossimi mesi prima di prendere una decisione.

Va tenuto in considerazione che cambieranno i regolamenti tecnici e ci potrebbe essere una rivoluzione, oltre al fatto che Aston Martin si è aggiudicata le prestazioni professionali del genio Adrian Newey, ha sigato un accordo con Honda per la fornitura di power unit e ha fatto investimenti per la costruzione di una fabbrica all’avanguardia a Silverstone.