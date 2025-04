Dove vedere in tv Bielorussia-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5: orario, programma, streaming

Domani, venerdì 11 aprile (ore 20.00), la Nazionale italiana di calcio a 5 si giocherà il tutto per tutto nella sfida contro la Bielorussia, valida per il Gruppo 2 di qualificazione agli Europei 2026 di futsal. Le due compagini sono appaiate in testa con 10 punti, con Finlandia e Malta già certe di non poter più concorrere né per il primo, né per il secondo posto.

Azzurri e bielorussi, dunque, si giocano tutto nei 40’ in campo neutro (a Malta): chi vince è aritmeticamente qualificato alla fase finale della rassegna continentale. C’è dunque poco da fare calcoli se si vuole evitare di chiudere al secondo posto mettendosi nella scomoda posizione che porta ai play-off.

Solo le 10 prime dei raggruppamenti, infatti, vanno dirette agli Europei, mentre le ultime 4 qualificate (che completeranno il quadro delle 16 squadre partecipanti che comprende già le ospitanti Lettonia e Lituania) saranno decretate da uno spareggio da giocarsi con formula di andata e ritorno fra le 8 migliori seconde dei gironi.

La partita tra Bielorussa e Italia si terrà quindi, domani (venerdì 11 aprile) a partire dalle 20.00 sul campo neutro di Malta. Ci sarà la trasmissione streaming sul canale Vivo Azzurro Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

BIELORUSSIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO A 5 2026

Venerdì 11 aprile

Ore 20.00 Bielorussia vs Italia in campo neutro a Malta – Diretta streaming su Vivo Azzurro Tv.

PROGRAMMA BIELORUSSIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO A 5 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Vivo Azzurro Tv

Diretta testuale: OA Sport