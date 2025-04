La Parigi-Roubaix 2025 si vedrà sulla RAI? Orari, programma, canali, streaming

Gli appassionati di ciclismo hanno manifestato un certo malumore per la mancata trasmissione in diretta televisiva del Giro delle Fiandre sui canali Rai. La Ronde non ha goduto della copertura del network pubblico e molti amanti del pedale non hanno potuto ammirare lo spettacolo della seconda Classica Monumento della stagione, vinta dallo sloveno Tadej Pogacar dopo una serie di spettacolari attacchi sui muri belgi che hanno sfiancato la resistenza dell’olandese Mathieu van der Poel e degli altri avversari.

Tanti spettatori si stanno chiedendo se potranno tornare a gustare il grande ciclismo sulle reti Rai in occasione della Parigi-Roubaix, che andrà in scena domenica 13 aprile. La risposta è affermativa: il ribattezzato Inferno sarà visibile gratis e in chiaro. Appuntamento alle ore 13.30 su RaiSportHD e poi dalle ore 15.15 su Rai 2 per quella che si preannuncia una pirotecnica sfida tra Pogacar, van der Poel, il nostro Filippo Ganna e altri potenziali pretendenti.

Il fascino della Foresta di Arenberg, la magia del Carrefour de l’Arbre e la durezza di Mons-en-Pévèle saranno per tutti anche questa volta. Naturalmente è garantita la diretta su Eurosport 1 fin dalle prime pedalate, la Parigi-Roubaix scatterà alle ore 11.25 da Compiegne. Proiettandoci già verso domenica 20 aprile, invece, possiamo anticipare che la Amstel Gold Race sarà trasmessa soltanto su Eurosport e Discovery, non sulla Rai che tornerà a trasmettere il grande ciclismo con la Liegi-Bastogne-Liegi del 27 aprile.

CALENDARIO PARIGI-ROUBAIX 2025

Domenica 13 aprile

Ore 11.25 Parigi-Roubaix – Diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su RaiSportHD dalle 13.30 alle 15.15 e poi su Rai 2

PROGRAMMA PARIGI-ROUBAIX: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 13.30 alle ore 15.15 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle ore 10.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 13.30, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 10.30.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale.