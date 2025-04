Jannik Sinner prosegue negli allenamenti a Montecarlo. Il n.1 del mondo al TG1: “Ho dei cali e non so il perché”

Proseguono i lavori sulla terra rossa del Country di club di Montecarlo per Jannik Sinner. Il n.1 del mondo si sta allenando con grande intensità e impegno in vista del suo ritorno nel massimo circuito internazionale. La sospensione di 3 mesi per la vicenda “Clostebol” è ai titoli di coda e il termine è fissato per le 23.59 di domenica 4 maggio.

Il primo evento in agenda sono gli Internazionali d’Italia a Roma, il cui inizio è previsto dal 7 maggio. Sinner sta cercando di prepararsi al meglio sul mattone tritato, notoriamente la superficie dove fa maggior fatica. In questo periodo, l’azzurro ha avuto modo di lavorare soprattutto dal punto di vista fisico, mentre da circa due settimane è alle prese con i training sul campo.

VIDEO ALLENAMENTO JANNIK SINNER

“Ora ho di nuovo un obiettivo chiaro, mi sto allenando contro giocatori forti per capire qual è il mio livello attuale. A volte va molto bene, altre c’è un calo e non ho ancora capito il perché“, ha dichiarato ieri nell’intervista concessa al TG1. Un feeling da ritrovare e sicuramente non sarà semplice avere le migliori sensazioni fin da subito nell’evento romano.

L’attenzione su di lui sarà massima e vedremo come l’altoatesino saprà reagire alle difficoltà. Chi si è allenato con lui ne ha parlato sempre piuttosto bene, ma poi saranno i match ufficiali a chiarire la situazione.