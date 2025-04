Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per il primo raduno verso i Mondiali

L’Italia giocherà i Mondiali di hockey ghiaccio (Divisione I, gruppo A), che andranno in scena a Sfantu Gheorghe (Romania) dal 27 aprile al 3 maggio. I ragazzi di coach Jukka Jalonen incominceranno il proprio avvicinamento alla rassegna iridata nella giornata di lunedì 7 aprile, ritrovandosi alla Sparkasse Arena di Bolzano e svolgendo un camp a ranghi allargati che condurrà a tre amichevoli.

La nostra Nazionale incrocerà la Polonia a Sosnowiec nella doppia sfida del 18-19 aprile e poi la Slovenia a Brunico il 22 aprile, due giorni prima della partenza alla volta della Romania. L’esordio ai Mondiali è previsto il 27 aprile contro il Giappone, poi si susseguiranno le sfide a Ucraina, Polonia, Gran Bretagna e Romania.

Per la prima parte del raduno sono stati convocati 28 giocatori: 4 portieri (una riserva a casa), 9 difensori, 15 attaccanti. Va annotato che Damian Clara è attualmente impegnato negli USA e si aggregherà alla squadra nelle prossime settimane. Di seguito il quadro degli azzurri chiamati in causa per l’occasione.

CONVOCATI RITIRO MONDIALI HOCKEY GHIACCIO 2025

PORTIERI

Davide Fadani, Rudy Rigoni, Jake Smith, Damian Clara (riserva a casa)

DIFENSORI

Dylan Di Perna, Peter Spornberger, Daniel Glira, Luca Zanatta, Thomas Larkin, Alex Trivellato, Gregory Di Tomaso, Gregorio Gios, Phil Pietroniro

ATTACCANTI

Pascal Brunner, Luca Frigo, Dustin Gazley, Daniel Mantenuto, Anthony Salinitri, Ivan Deluca, Mikael Frycklund, Matthias Mantinger, Tommy Purdeller, Matteo Gennaro, Alex Ierullo, Bryce Misley, Diego Kostner, Nick Saracino, Marco Zanetti