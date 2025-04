Sara Curtis record italiano nei 100 sl: “Era un sogno. Già dal riscaldamento me lo immaginavo…”

Sara Curtis, dopo aver ben impressionato in batteria ed in generale nelle prime giornate degli Assoluti primaverili di Riccione, si esalta nella finale A dei 100 stile libero ottenendo la qualificazione per i Mondiali di Singapore e soprattutto realizzando il nuovo record nazionale in 53″01, quindi 17 centesimi meglio del precedente primato di Federica Pellegrini.

“Sono veramente troppo contenta e soddisfatta. Le parole non riuscirebbero a descrivere quello che provo in questo momento. Era un sogno. Questa mattina già dal riscaldamento me lo immaginavo, quindi sia il pass che il record italiano. Sono contenta di essermi presa entrambi. Bisognava riconfermarsi stasera e ci sono riuscita“, il primo commento a caldo della diciottenne piemontese ai microfoni di Rai Sport.

“Sono cambiate tante cose rispetto alla scorsa stagione. Più che altro negli allenamenti ci siamo concentrati tanto su questo 100 stile, perché non riuscivo a farmelo entrare nella testa e nelle braccia. Forse ce l’avevo troppo solo nel cuore. Questa volta sono riuscita a combinare tutte e tre le cose, sono contentissima!“, prosegue la nuova stella dello stile libero veloce azzurro al femminile.

Quando le viene chiesto dove vuole arrivare in futuro, Curtis non si sbilancia: “Questo non si può dire. È chiaro però che ogni atleta vuole arrivare più in alto possibile. Io cercherò sempre di puntare in alto. Le mie prossime gare qui a Riccione? Domani ci sarà il 50 stile libero, poi il 50 delfino l’ultimo giorno“.