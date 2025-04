Goran Ivanisevic sarà il nuovo allenatore di Stefanos Tsitsipas: il sodalizio inizierà dopo il Roland Garros

Una nuova coppia giocatore-tecnico è pronta per concretizzarsi nel panorama tennistico internazionale. Si tratta di quella che sarà presto formata da Stefanos Tsitsipas e Goran Ivanisevic. Il coach croato, ex gestore di Novak Djokovic, era libero sul “mercato” dopo quanto accaduto con la kazaka Elena Rybakina. Si era ipotizzato che il vincitore di Wimbledon del 2001 potesse essere assunto da Jannik Sinner, visto l’addio a fine anno di Darren Cahill.

Le cose, invece, prenderanno una piega diversa. La rivelazione arriva dal quotidiano greco Gazzetta. Secondo la testata ellenica, vi sarà l’annuncio ufficiale del sodalizio alla conclusione del Roland Garros (25 maggio-8 giugno), quindi a partire dalla stagione sull’erba.

Sarà interessante prendere atto di come e quanto Ivanisevic riuscirà a incidere su un tennista come Tsitsipas, da cui ci si aspettavano risultati migliori specialmente con l’uscita di scena dei “titani” e un Novak Djokovic non più nel suo Prime. Tsitsipas, però, si è un po’ perso, anche perché affossato dalle ascese di Carlos Alcaraz e di Jannik Sinner, disperdendo quanto avesse costruito.

Nelle ultime settimane è riuscito a ritrovarsi, grazie all’affermazione a Dubai, e a Montecarlo proverà a confermarsi ancora una volta campione.