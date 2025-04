Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi (9 aprile): orari, percorso, tv, favoriti. Lo strappo finale fa paura

Una cronometro ed una volata, finalmente si fa sul serio in chiave classifica generale al Giro dei Paesi Baschi 2025. Oggi in programma la terza tappa, da Zarautz a Beasain, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO

156,3 chilometri e ben sette GPM. Il primo, dopo pochi chilometri, è quello di Meaga (2,9 km al 4,1%). Poi in rapida successione Andazarrate (13,9 km al 2,6%) e Alkiza (4 km al 6,6%). La salita più dura di giornata è quella di Santa Ageda (9 km al 6,9%), seguita da Mandubia (5,3 km al 5,3%). Siamo a metà gara, ma ci aspetta ancora un finale interessante: lo strappo di Gainza (2,2 km al 12,1%) ad una trentina di chilometri dall’arrivo e quello di Lazkaomendi (1,4 km al 10%, con punte vicino al 20%) a 6 dall’arrivo, ideale come trampolino di lancio.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TERZA TAPPA GIRO DEI PAESI BASCHI 2025

Mercoledì 9 aprile

Zarautz-Beasain (156,6 chilometri)

Orario di partenza: 13.35

Orario di arrivo stimato: 17.15

TERZA TAPPA GIRO DEI PAESI BASCHI 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (canale 210) dalle 15.30

Diretta streaming: Discovery Plus, SkyGo, NOW,

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Potrebbero iniziarsi a muovere i big. La tappa sembra perfetta per il leader della classifica generale, il tedesco Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step). Attenzione ad un possibile scatto di Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), non lontanissimo in graduatoria, o di Maxim Van Gils (Red Bull – BORA – hansgrohe), tutti corridori eccellenti su strappi brevi e duri. L’Italia ha la sua carta da giocarsi: stiamo parlando di Andrea Bagioli, che però potrebbe provare a lanciare il belga Thibau Nys come accaduto qualche giorno fa al Gran Premio Miguel Indurain.