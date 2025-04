Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi (7 aprile): orari, percorso, tv, favoriti. Si comincia con una cronometro

Non solo le classiche del Nord (Giro delle Fiandre e Parigi Roubaix), ma il ciclismo internazionale vive anche un appuntamento importante in Spagna con il Giro dei Paesi Baschi, che prende il via proprio oggi.

PERCORSO

Si comincia da Vitoria con una cronometro di 16,5 km. Dopo i primi tre chilometri pianeggianti, i corridori affrontano una breve salita ad Arzubiaga (1 km con una media del 2,8%), Qualche leggero saliscendi nella prima parte, mentre nella seconda il percorso diventa decisamente più veloce con un tratto molto più pianeggiante e con l’insidia di alcune curve, fino al traguardo di Baskonia.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA PRIMA TAPPA GIRO PAESI BASCHI 2025

Lunedì 7 Aprile

Vitoria Gasteiz-Baskonia Alavés (16.5km)

Orario di partenza: 14.15

Orario di arrivo: 17:40 circa

PRIMA TAPPA GIRO PAESI BASCHI 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD (dalle 15.30)

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI PRIMA TAPPA GIRO PAESI BASCHI 2025

Super sfida tra gli specialisti delle corse contro il tempo. L’americano Brandon McNulty si iscrive assolutamente tra i principali favoriti e con lui ci sono sicuramente anche Joao Almeida e Mattias Skjelmose. Fari puntati anche sul giovane messicano Isaac Del Toro, ma attenzione anche a Ben Healy e Finn Fisher-Black.