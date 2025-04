Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi (11 aprile): orari, percorso, tv, favoriti. Un continuo saliscendi

Non solo le classiche del Nord (Giro delle Fiandre e Parigi Roubaix), ma il ciclismo internazionale vive anche un appuntamento importante in Spagna con il Giro dei Paesi Baschi, che prende il via proprio oggi.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEI PAESI BASCHI DALLE 14.15

PERCORSO

Partenza da Urduña e si comincia subito con una serie di strappetti con l’ultima salita di Las Campas (punte del 14%), che rappresenta il primo GPM di giornata. Successivamente tocca alla salita di Sarasola. Una ventina di chilometri in pianura portano poi ad un’altra serie di saliscendi: si comincia con la salita di Aretxabalgane e poi quella di Errigoiti. C’è un primo passaggio a Gernika-Lumo, seguito poi dal duro strappo di Akorda, anche se mancano più di 40 chilometri al traguardo. Si scala ancora la salita di Nabarniz, poi discesa nuovamente verso Gernika-Lumo e poi nuovamente salita di Zalobante. Da quel momento mancano una quindicina di chilometri, con un’altra serie di strappetti, l’ultimo dei quali a soli tre chilometri dalla fine.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUINTA TAPPA GIRO PAESI BASCHI 2025

Venerdì 11 Aprile

Urduña – Gernika-Lumo (172,4 km)

Orario di partenza: 13.03

Orario di arrivo: 17:30 circa

QUINTA TAPPA GIRO PAESI BASCHI 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD (dalle 15.30)

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport

QUINTA TAPPA GIRO PAESI BASCHI 2025

Da capire come si comporterà soprattutto la UAE Team Emirates del leader Joao Almeida, che potrebbe anche decidere di fare corsa dura, oppure lasciare strada ad uno come Marc Soler, che ben si adatta ad un percorso del genere. Attenzione anche al messicano Isaac Del Toro, che può dire la sua nel finale in un gruppetto con i migliori della generale. Florian Lipowitz (Red Bull Bora-hansgrohe), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Enric Mas (Movistar) sono altri favoriti, ma chi ha dimostrato di stare benissimo è Alex Aranburu (Cofidis), forse il vero favorito di giornata. Fari puntati anche sul tedesco Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) e sui francesi Axel Laurance (Ineos Grenadiers) e Romain Grégoire (Groupama-FDJ), senza dimenticare il belga Thibaus Nys (Lidl-Trek), che ha lo spunto veloce nel finale e può reggere sulle varie asperità. Le ambizioni azzurre sono riposte quasi totalmente su Simone Velasco (Astana) ed Andrea Bagioli (Lidl-Trek).