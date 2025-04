Giro dei Paesi Baschi 2025: la startlist e chi parteciperà. Almeida guida la UAE, attenzione a Mas e Skjelmose

Non solo le grandi classiche del Nord, ma da domani comincerà anche il Giro dei Paesi Baschi. Una corsa a tappe importante, e che vedrà al via tanti protagonisti del ciclismo internazionale, soprattutto dei Grandi Giri. In programma ci sono sei tappe, con partenza da Vitoria ed arrivo ad Eibar. Qui di seguito tutti i partecipanti squadra per squadra.

STARTLIST GIRO DEI PAESI BASCHI 2025

UAE TEAM EMIRATES

João Almeida

Igor Arrieta

Vegard Stake Laengen

Isaac Del Toro

Felix Großschartner

Brandon McNulty

Marc Soler

INEOS GRENADIERS

Andrew August

Omar Fraile

Victor Langelotti

Axel Laurance

Michael Leonard

Salvatore Puccio

LIDL – TREK

Andrea Bagioli

Julien Bernard

Patrick Konrad

Bauke Mollema

Thibau Nys

Quinn Simmons

Mattias Skjelmose

BAHRAIN – VICTORIOUS

Pello Bilbao

Santiago Buitrago

Nicolò Buratti

Mathijs Paasschens

Finlay Pickering

Max Van Der Meulen

ARKÉA – B&B HOTELS

Alessandro Verre

Anthony Delaplace

Élie Gesbert

Mathis Le Berre

Thibault Guernalec

Martin Tjøtta

Simon Guglielmi

COFIDIS

Alex Aranburu

Ion Izagirre

Jonathan Lastra

Jan Maas

Stefano Oldani

Anthony Perez

Sergio Samitier

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

Léo Bisiaux

Bruno Armirail

Clément Berthet

Jordan Labrosse

Victor Lafay

Callum Scotson

Bastien Tronchon

RED BULL – BORA – HANSGROHE

Florian Lipowitz

Daniel Felipe Martínez

Roger Adrià

Finn Fisher-Black

Aleksandr Vlasov

Maxim Van Gils

MOVISTAR TEAM

Jorge Arcas

Jon Barrenetxea

Pablo Castrillo

Enric Mas

Gregor Mühlberger

Nelson Oliveira

Javier Romo

EF EDUCATION – EASYPOST

Ben Healy

Archie Ryan

Hugh Carthy

Samuele Battistella

Alex Baudin

Jardi Christiaan Van Der Lee

Markel Beloki

TEAM TOTALENERGIES

Mathieu Burgaudeau

Steff Cras

Joris Delbove

Fabien Doubey

Fabien Grellier

Jordan Jegat

Mattéo Vercher

TEAM PICNIC POSTNL

Warren Barguil

Romain Combaud

Bjorn Koerdt

Gijs Leemreize

Guillermo Juan Martinez

Oscar Onley

Kevin Vermaerke

GROUPAMA – FDJ

Clément Braz Afonso

Romain Grégoire

Thibaud Gruel

Guillaume Martin

Rudy Molard

Brieuc Rolland

Clément Davy

EUSKALTEL – EUSKADI

Mikel Bizkarra

Gotzon Martín

Txomin Juaristi

Iker Mintegi

Xabier Isasa

Ander Ganzabal

Jon Aberasturi

SOUDAL QUICK-STEP

Gianmarco Garofoli

Ethan Hayter

James Knox

Maximilian Schachmann

Ilan Van Wilder

Mauri Vansevenant

Louis Vervaeke

ALPECIN – DECEUNINCK

Emiel Verstrynge

Quinten Hermans

Ramses Debruyne

Juri Hollmann

Jimmy Janssens

Luca Vergallito

Tobias Bayer

EQUIPO KERN PHARMA

Ibon Ruiz

Pau Miquel

Iván Cobo

Haimar Etxeberria

Iñigo Elosegui

Unai Iribar

Diego Uriarte

TEAM JAYCO ALULA

Welay Hagos Berhe

Davide De Pretto

Eddie Dunbar

Alan Hatherly

Asbjørn Hellemose

Christopher Juul-Jensen

Mauro Schmid

BURGOS BURPELLET BH

Ander Okamika

Jambaljamts Sainbayar

David Martin

Hugo De La Calle

José Manuel Díaz

Eric Antonio Fagúndez

Sinuhé Fernández

INTERMARCHÉ – WANTY

Louis Barré

Kamiel Bonneu

Alexander Kamp

Gerben Kuypers

Tom Paquot

Lorenzo Rota

Luca Van Boven

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

Axel Zingle

Sepp Kuss

Wilco Kelderman

Thomas Gloag

Ben Tulett

Attila Valter

Victor Campenaerts

CAJA RURAL – SEGUROS RGA

Fernando Barceló

Joan Bou

Samuel Fernández

Joel Nicolau

Guillermo Thomas Silva

Tyler Stites

Julen Arriola-Bengoa

XDS ASTANA TEAM

Clément Champoussin

Anthon Charmig

Florian Samuel Kajamini

Anton Kuzmin

Ide Schelling

Harold Tejada

Simone Velasco

TUDOR PRO CYCLING TEAM

Julian Alaphilippe

Marc Hirschi

Jacob Eriksson

Marco Brenner

Yannis Voisard

Fabian Weiss

Hannes Wilksch

Luc Wirtgen