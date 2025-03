Ginnastica ritmica, Andrea Facci chiede scusa: “Sbagliato a usare quelle parole”. Aperto un fascicolo

“Ho sbagliato a usare quelle parole ed ho chiamato subito Ginevra Parrini per scusarmi direttamente con lei. Parrini è stata una ginnasta bravissima della nostra Nazionale di Ritmica che ha rappresentato l’Italia per diversi anni. Stiamo cercando di cambiare le cose e continueremo a farlo”. Andrea Facci, attuale Presidente della Federginnastica, ha rilasciato queste dichiarazioni al Corriere della Sera in seguito alle intercettazioni a sfondo sessista che sono state diffuse nella giornata di ieri.

La ginnastica ritmica italiana sembra non avere pace, la conversazione intercorsa tra l’attuale numero 1 e il suo predecessore Gherardo Tecchi è stata pubblicata un paio di giorni dopo che lo stesso Facci aveva deciso di interrompere la collaborazione con Emanuela Maccarani, esonerandola dal ruolo di DT della Nazionale dopo trent’anni.

Sembra che Ginevra Parrini abbia accettato le scuse avanzate dal Presidente della Federginnastica, eletto lo scorso 1° marzo (era l’unico candidato). La procura generale dello sport presso il Coni, guidata dal prefetto Ugo Taucer, ha deciso di aprire un’inchiesta dopo quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche e il fascicolo sarà aperto lunedì prossimo. Ieri sul tema era intervenuto anche Giovanni Malagò, Presidente del Coni, affermando però di non essere un giudice.