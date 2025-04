Ginnastica ritmica, Alice Taglietti debutta con una finale in Coppa del Mondo. Ikromova al comando

La Coppa del Mondo di ginnastica ritmica è sbarcata a Tashkent (Uzbekistan), dove va in scena la terza tappa stagionale del massimo circuito internazionale itinerante. Sofia Raffaeli è assente dopo aver trionfato nel concorso generale individuale a Baku appena sei giorni fa, Tara Dragas è rimasta a casa dopo il suo primo podio a questi livelli ottenuto lo scorso weekend al nastro, le Farfalle hanno optato per un turno di riposo dopo qualche errore commesso in Azerbaijan.

L’Italia può comunque sorridere grazie ad Alice Taglietti, classe 2007 bresciana al suo debutto assoluto in Coppa del Mondo. La portacolori della Lightblue si è infatti qualificata alla finale di specialità alla palla (gli atti conclusivi con i singoli attrezzi non sono previsti alle Olimpiadi): pregevole esercizio valutato in 26.500 e quinta piazza nel turno preliminare, con il diritto di tornare in pedana domenica per inseguire il risultato di lusso.

L’azzurra ha invece commesso qualche sbavatura al cerchio (25.100) e al momento occupa la tredicesima piazza nell’all-around (totale di 51.600), quando all’appello mancano ancora le prove con clavette e nastro in programma domani. Viola Sella è invece undicesima sul giro completo dopo il 25.600 alla palla e il 26.700 al cerchio (totale di 52.300).

L’uzbeka Takhmina Ikromova svetta al comando della classifica a metà gara con il il punteggio di 56.400. La padrona di casa precede la tedesca Darja Varfolomeev: la Campionessa Olimpica ha commesso un errore al cerchio e non le è bastato il 29.050 per rimettersi davanti, accusando un punto di distacco rispetto alla rivale. Terza l’altra uzbeka Anastasia Sarantseva (55.250).