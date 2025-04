Football americano, l’Italia sfida il Canada a Cagliari: si inaugura il Terramaini verso gli Europei

L’Italia affronterà il Canada in un’amichevole di football americano che andrà in scena sabato 19 aprile (ore 16.00) all’Impianto Polivalente Terramaini di Cagliari, il quale verrà inaugurato proprio in questa occasione. La nostra Nazionale farà il proprio debutto stagionale e per la prima volta nella storia giocherà in Sardegna, incrociando un avversario di enorme blasone e caratura tecnica.

Si tratta di un passaggio fondamentale in vista delle Final Four degli Europei che si disputerà dal 25 al 28 ottobre (semifinale contro la Finlandia, dall’altra parte del tabellone si incroceranno Austria e Germania). Il Blue Team proseguirà il percorso di consolidamento del proprio status internazionale, sfidando i nordamericani per la prima volta (tra l’altro la rappresentativa della Foglia d’Acero conquistò la medaglia d’argento ai Mondiali 2011 perdendo l’atto conclusivo contro gli USA a Vienna).

Sotto la guida del capo allenatore Jesse Maddox ci saranno 45 giocatori attivi e sette membri della practice squad. La formazione risulta rimaneggiata per l’occasione e arricchita da diversi prospetti interessanti. Nell’intervallo di metà partita di padroni di casa dei Crusaders daranno vita a una dimostrazione di flag football, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.