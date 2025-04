Football americano, nella week 8 della IFL successi per Guelfi, Pirates, Aquile e Rhinos

Siamo giunti ufficialmente al giro di boa della regular season della IFL – Italian Football League 2025. Nei quattro match andati in scena nel corso del fine settimana abbiamo assistito all’ennesimo netto successo dei Guelfi Firenze, che stendono 49-7 i Pirates Albisola a domicilio, mentre nel Girone A si rilanciano i Panthers Parma che superano seccamente 40-13 i Lions Bergamo. Negli altri incontri, le Aquile Ferrara demoliscono gli Skorpions Varese per 42-14, mentre i Rhinos Milano passano sul campo dei Warriors Bologna per 20-7.

I RISULTATI DELLA WEEK 8

WEEK 08 – 5/6 aprile AQUILE Ferrara SKORPIONS Varese 42-14 WARRIORS Bologna RHINOS Milano 7-20 PANTHERS Parma LIONS Bergamo 40-13 PIRATES Albisola GUELFI Firenze 7-49

CLASSIFICA GIRONE A

GIRONE A W L G Pct Diff PF PA Strk 1 FROGS Legnano 5 0 5 1,000 112 168 56 5W 2 DOLPHINS Ancona 4 1 5 0,800 97 161 64 4W 3 PANTHERS Parma 4 2 6 0,667 104 196 92 1W 4 RHINOS Milano 3 3 6 0,500 16 130 114 2W 5 WARRIORS Bologna 1 5 6 0,167 -187 32 219 3L 6 LIONS Bergamo 0 6 6 0,000 -142 68 210 6L CLASSIFICA GIRONE B