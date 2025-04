Football americano, nella week 9 della IFL vittorie pesanti per Dolphins e Panthers

Si chiude la prima parte della regular season della IFL – Italian Football League 2025. La nona settimana della stagione ha visto due successi di estrema rilevanza. Stiamo parlando del 7-0 dei Dolphins Ancona (che salgono in vetta al Girone A) che piegano i Frogs Legnano e quello molto più ampio (50-12) dei Panthers Parma nel derby contro i Warriors Bologna. Nelle altre due sfide in calendario gli Skorpions Varese passano facilmente (38-14) in casa dei Pirates Albisola, mentre i Marines Lazio hanno la meglio (23-20) sui Giaguari Torino.

I RISULTATI DELLA WEEK 9

WEEK 09 – 12/13 apr DOLPHINS Ancona FROGS Legnano 7-0 WARRIORS Bologna PANTHERS Parma 12-50 PIRATES Albisola SKORPIONS Varese 14-38 MARINES Lazio GIAGUARI Torino 23-20

LE CLASSIFICHE DELLA IFL 2025