F1, Lewis Hamilton: “Mi auguro che le mie scelte paghino in gara a Suzuka”

Non ci può essere soddisfazione per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Suzuka, il pilota britannico della Ferrari non è andato oltre l’ottavo posto, non riuscendo a replicare una prestazione alla stessa stregua del compagno di squadra, Charles Leclerc, che ha terminato in quarta posizione.

Time-attack in cui un superbo Max Verstappen ha conquistato la pole position con la Red Bull, a precedere le due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri. “Non mi sono trovato bene, altrimenti non sarei ottavo, però Charles ha fatto un ottimo lavoro, ogni weekend lavoriamo tantissimo. Da una parte è bello vedere Charles così vicino alla prima fila, ovviamente è molto veloce, ma dall’altra io non sono riuscito ad estrarre tutto il potenziale e dunque dobbiamo analizzare cos’è accaduto”, ha commentato Lewis ai microfoni di Sky Sport.

Il sette volte iridato ha poi parlato anche di una differente scelta d’assetto rispetto a Leclerc: “Abbiamo scelto due strade differenti a livello di assetto. La direzione intrapresa da Charles magari è più redditizia sul giro secco e spero che la mia, viceversa, possa pagare in gara“, ha sottolineato Lewis. Domani ci potrebbe essere la pioggia ad accompagnare i piloti in gara, e vedremo se questa andrà ad alterare gli equilibri in pista.