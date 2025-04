F1, la Ferrari ha guadagnato più di tutti nel 2024! Svelati gli stipendi dei piloti, Verstappen paperone

Max Verstappen è il pilota più pagato al mondo nel 2025. Liberty Media ha diffuso i dati riguardanti la F1 per la stagione in corso e il quattro volte Campione del Mondo percepisce 50 milioni di euro di stipendio dalla Red Bull. Alle spalle del fuoriclasse olandese si trovano i due piloti della Ferrari: il nuovo arrivato Lewis Hamilton riceve un emolumento pari a 40 milioni di euro, mentre Charles Leclerc si ferma a 30 milioni di euro.

Il monte ingaggi della Ferrari è il più alto dell’intera griglia di partenza, perché la McLaren si assesta a quota 33 milioni (20 per Lando Norris e 13 per Oscar Piastri) e la Red Bull non va oltre i 51 (Liam Lawson ne percepisce uno). In graduatoria si distinguono anche Fernando Alonso (18) e George Russell (14), Pierre Gasly ne porta a casa 9, Carlos Sainz ne percepisce 7, il rookie Kimi Antonelli riceve dalla Mercedes un assegno complessivo da un milione di euro.

La Ferrari è stata la scuderia a guadagnare la fetta più grande degli 1,266 miliardi di dollari distribuiti da Liberty Media nel 2024. Il Cavallino Rampante ha beneficiato di ben 242 milioni di dollari tra premio per la posizione in classifica, status speciale e bonus storico, lasciandosi alle spalle la McLaren (168), la Red Bull (152) e la Mercedes (151). I ricavi della F1 sono stati pari a 3,411 miliardi di dollari nel 2024, in netta crescita rispetto ai 2,573 miliardi del 2022 e ai 3,222 miliardi del 2023.

GUADAGNI F1 NEL 2024: GLI IMPORTI PER LE SCUDERIE

1. Ferrari 242 milioni di dollari

2. McLaren 168 milioni di dollari

3. Red Bull 152 milioni di dollari

4. Mercedes 151 milioni di dollari

5. Alpine 110 milioni di dollari

6. Aston Martin 106 milioni di dollari

7. Haas 90 milioni di dollari

7. Williams 90 milioni di dollari

9. Racing Bulls 84 milioni di dollari

10. Williams 74 milioni di dollari

STIPENDI PILOTI F1 2025

1. Max Verstappen 50 milioni di euro

2. Lewis Hamilton 40 milioni di euro

3. Charles Leclerc 30 milioni di euro

4. Lando Norris 20 milioni di euro

5. Fernando Alonso 18 milioni di euro

6. George Russell 14 milioni di euro

7. Oscar Piastri 13 milioni di euro

8. Pierre Gasly 9 milioni di euro

9. Carlos Sainz 7 milioni di euro

10. Nico Hulkenberg 6,5 milioni di euro

11. Esteban Ocon 6 milioni di euro

12. Alex Albon 5 milioni di euro

13. Lance Stroll 3 milioni di euro

14. Yuki Tsunoda 2 milioni di euro

15. Kimi Antonelli 1 milioni di euro

15. Oliver Bearman 1 milioni di euro

15. Liam Lawson 1 milioni di euro

15. Gabriel Bortoleto milioni di euro

19. Isack Hadjar 500.000 euro

19. Jack Doohan 500.000 euro