F1, GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 4 al 6 aprile andrà in scena il week end del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Suzuka riprende l’incedere del Circus delle quattro-ruote, in uno degli scenari più tradizionali e apprezzati dagli appassionati.

La Ferrari dovrà riscattarsi dopo la brutta figura in Cina. La doppia squalifica nella gara di Shanghai è stata una delle pagine più negative della storia della scuderia di Maranello e si spera che il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton abbiano a disposizione una SF-25 in grado di battagliare per la vittoria o quantomeno per le posizioni di vertice.

Favorita d’obbligo per questo round è la McLaren. La scuderia di Woking vorrà confermarsi il riferimento tecnico in terra asiatica, dopo aver mostrato i muscoli nei primi due fine-settimana. Lando Norris e Oscar Piastri, però, dovranno mostrare maggior concretezza e mettere a frutto il loro potenziale perché Max Verstappen, pur con una Red Bull non al top, è sempre lì. Da capire quale sarà il rendimento della Mercedes con George Russell e Kimi Antonelli.

Il GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali della tre-giorni.

GP GIAPPONE F1 2025

Venerdì 4 aprile

Ore 4.30-5.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 8.00-9.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Sabato 5 aprile

Ore 4.30-5.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 08.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Domenica 6 aprile

Ore 07.00, F1, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP GIAPPONE: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 in differita qualifiche e gara.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it in differita qualifiche e gara.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 5 aprile

Ore 14.00, F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 6 aprile

Ore 14.00, F1, Gara – Differita tv in chiaro.