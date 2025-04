F1, i precedenti della Ferrari nel GP del Giappone. L’ultima vittoria nel 2004!

Domenica 6 aprile 2025 andrà in scena la 39ma edizione del Gran Premio di Giappone di Formula Uno. Sarà la trentacinquesima a tenersi nell’autodromo di Suzuka, la seconda di sempre a disputarsi in primavera. Il Circus storicamente faceva tappa nel Paese del Sol Levante in autunno, ma le dinamiche sono cambiate dallo scorso anno.

La Ferrari aveva un buon rapporto con il Giappone, tremendamente guastatosi in tempi recenti. Complessivamente, il Cavallino Rampante ha ottenuto 7 vittorie, ben 5 delle quali in sequenza dal 2000 al 2004. Dopodiché la Scuderia di Maranello non si è più imposta in terra nipponica!

Peraltro, sono solo tre i piloti ad aver primeggiato con una monoposto marchiata dal Cavallino Rampante. Fra di essi, spicca Michael Schumacher, passato per primo sotto la bandiera a scacchi 5 volte. In tre occasioni entrambe le Ferrari hanno chiuso sul podio, realizzando però una sola doppietta (2002).

FERRARI – I PRECEDENTI

GP DEL GIAPPONE (38 EDIZIONI)

7 VITTORIE

5 Michael Schumacher (1997, 2000, 2001, 2002, 2004)

1 Gerhard Berger (1987)

1 Rubens Barrichello (2003)

10 POLE POSITION

6 Michael Schumacher (98, 99, 2000, 01, 02, 04)

1 Gerhard Berger (1987)

1 Rubens Barrichello (2003)

1 Felipe Massa (2006)

1 Sebastian Vettel (2019)

8 GIRI VELOCI

3 Michael Schumacher (1998, 1999, 2002)

2 Sebastian Vettel (2016, 2018)

1 Rubens Barrichello (2004)

1 Felipe Massa (2008)

1 Carlos Sainz Jr. (2024)

27 PODI

1977 Carlos Reutemann (2°)

1987 Gerhard Berger (1°)

1994 Jean Alesi (3°)

1996 Michael Schumacher (2°)

1997 Michael Schumacher (1°), Eddie Irvine (3°)

1998 Eddie Irvine (2°)

1999 Michael Schumacher (2°), Eddie Irvine (3°)

2000 Michael Schumacher (1°)

2001 Michele Schumacher (1°)

2002 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2003 Rubens Barrichello (1°)

2004 Michael Schumacher (1°)

2006 Felipe Massa (2°)

2007 Kimi Räikkönen (3°)

2008 Kimi Räikkönen (3°)

2010 Fernando Alonso (3°)

2011 Fernando Alonso (2°)

2012 Felipe Massa (2°)

2015 Sebastian Vettel (3°)

2019 Sebastian Vettel (2°)

2022 Charles Leclerc (3°)

2024 Carlos Sainz Jr. (3°)

PILOTI FERRARI 2025

I PRECEDENTI A SUZUKA

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – Ritirato

2019 (FERRARI) – 6°

2022 (FERRARI) – 3°

2023 (FERRARI) – 4°

2024 (FERRARI) – 4°

LEWIS HAMILTON

2009 (MC LAREN) – 3°

2010 (MC LAREN) – 5°

2011 (MC LAREN) – 5°

2012 (MC LAREN) – 5°

2013 (MERCEDES) – Ritirato

2014 (MERCEDES) – 1° {Gpv}

2015 (MERCEDES) – 1° {Gpv}

2016 (MERCEDES) – 3°

2017 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2018 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2019 (MERCEDES) – 3° {Gpv}

2022 (MERCEDES) – 5°

2023 (MERCEDES) – 5°

2024 (MERCEDES) – 9°