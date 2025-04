F1, GP Bahrain 2025. Pole promessa alla McLaren? Ferrari mira alla seconda fila

Le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di F1 cominceranno alle ore 18.00 italiane di sabato 12 aprile. Per quanto si è visto nella giornata di venerdì, la pole position sembra promessa a una McLaren. Il Team di Woking ha infatti sbaragliato il campo durante le prove libere, rifilando ampi distacchi a tutte le avversarie. Dunque, lo scenario più probabile è quello di vedere una lotta per la casella privilegiata ristretta a Lando Norris e Oscar Piastri.

La Ferrari non è lontanissima, ma il problema delle Rosse è rappresentato di essere in un gruppone estremamente equilibrato, dove la differenza tra terzo e settimo posto può essere molto labile. L’impressione è che Max Verstappen, ieri, non abbia spinto al massimo e abbia pertanto del potenziale da mettere in campo quando più conterà.

Francamente, la sensazione è che Mercedes abbia qualcosa in più del Cavallino Rampante. Almeno se si ragiona sulla base di quanto visto in pista. Per Charles Leclerc e Lewis Hamilton non sarà scontato superare la concorrenza dei solidi George Russell e Andrea Kimi Antonelli. In generale, la Scuderia di Maranello vale – come detto – un piazzamento fra il terzo e il settimo.

Da rimarcare come Charles Leclerc stia sovrastando Lewis Hamilton in termini di prestazioni. Il monegasco appare in grado di sfruttare il massimo potenziale della SF-25, viceversa il britannico fornisce l’immagine di un pilota impacciato, ancora in fase di apprendistato nei confronti di una monoposto molto diversa da quelle a cui era abituato nel recente passato. Vedremo se le sensazioni del venerdì, saranno confermate il sabato.