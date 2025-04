F1, George Russell soddisfatto: “Tre podi in tre piste molto diverse ci danno fiducia”

George Russell ha staccato la seconda posizione in occasione del GP di Bahrain, quarto appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana sul tracciato di Sakhir.

Prova davvero solida quella del britannico in forza alla Mercedes, capace di cedere il passo solo alla super McLaren di Oscar Piastri, vincitore di giornata, e piazzandosi davanti a Lando Norris. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di King’s Lynn ha commentato quanto fatto:

“Un po’ di pressione alla fine con Lando vicino l’ho sentita – ha detto Russell – Ho sempre tenuto tutto sotto controllo anche se una piccola problematica alla vettura non mi ha aiutato. Sono quindi contento del secondo. Ho provato ad attaccare Oscar in curva 1 ma ha fatto una gara a parte: tre podi in piste molto diverse ci dà fiducia.

Russell ha poi chiosato: “Soft nello stint finale? Temevo Leclerc dietro ma ha tenuto molto bene. Problema con DRS? Ho spinto per la radio ma si è aperto. Non volevo. Errore mio”.