F1, Frederic Vasseur: “Non abbiamo messo tutto insieme nel Q3, ma è un passo avanti”

Si è conclusa per la Ferrari con il quarto posto di Charles Leclerc e l’ottavo di Lewis Hamilton la qualifica di Suzuka valevole per il Gran Premio del Giappone 2025, terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un risultato agrodolce per la Scuderia di Maranello dopo le debacle di Melbourne e Shanghai, che però non può ancora rendere soddisfatti gli uomini in Rosso.

“Oggi non abbiamo messo tutto insieme nel Q3. Eravamo in condizioni migliori in Q1 e Q2. Stiamo migliorando, dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione. Il quarto posto non è il nostro obiettivo, ma è un passo avanti. Nel Q3 si tratta di mettere tutto insieme. Nel primo giro Charles ha fatto al meglio l’ultima curva, non nel secondo. Dobbiamo analizzare cosa è successo“, dichiara Frederic Vasseur a fine giornata.

“Siamo ad un paio di decimi dalla McLaren, dobbiamo lavorare. Parlando di Lewis in Q1 e Q2 era insieme a Leclerc, ma nel Q3 non ha messo tutto insieme. A volte si fa una scelta di assetto che poi magari non è più giusta anche a causa del vento. È difficile dire se la macchina sarà migliore in gara“, prosegue il team principal della Ferrari ai microfoni di Sky.

Sulla gara di domani: “Le previsioni meteo non sono buone. Spero piova per non mandare l’erba a fuoco, ma ci sarà pista pulita e un vento diverso, che qui impatta molto. Sarà una storia diversa, per ora è data pioggia: noi speriamo che non piova per capire ancora la vettura, mentre con la pioggia sarebbe una gara pazza. Sarà comunque lo stesso per tutti“.