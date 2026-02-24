Enrico Casella: “Asia D’Amato ancora più competitiva di prima. La curiamo come un cristallo”

Enrico Casella è stato il protagonista principale dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. Il Direttore Tecnico della Nazionale italiana femminile di ginnastica artistica, intervistato a margine dell’ultimo Grand Prix di ginnastica a Reggio Emilia, non ha nascosto la sua soddisfazione per l’andamento del Mondiale 2025 andato in scena lo scorso ottobre in Indonesia.

“Sono felicissimo per Asia D’Amato e per il suo Mondiale. Dopo tante vicissitudini siamo riusciti a ritrovare un’atleta che è fondamentale per la squadra, un’atleta meravigliosa che ha sofferto parecchio sapendo però ritornare a quel livello. Per me è stata una soddisfazione vederla di nuovo convinta di poter essere ancora competitiva anche più di prima, tant’è che adesso stiamo cominciando a fare anche qualcosina di nuovo alle parallele. Ci proviamo“, ha dichiarato Casella.

Sull’ottimo rientro dal lungo stop per infortunio di Asia D’Amato, quinta sul giro completo al Mondiale: “Comunque abbiamo ritrovato un grande all-arounder, sta lavorando bene e la curiamo come un cristallo, perché ha avuto parecchie problematiche dal punto di vista fisico ed è importante prima di tutto mantenerla sana. Lavorare tanto e mantenersi sani non è poi così semplice, però stiamo impostando un programma per farla essere prestativa nelle prossime stagioni fino al 2028, dando così una mano alla squadra e provando a togliersi qualche altra soddisfazione individuale“.

“Il nostro credo è sempre quello di avere una squadra forte, perché nella squadra forte tutti riescono ad esaltarsi e a dare il meglio, poi le strade individuali verranno percorse da ciascuna, ma la prima cosa è la forza del gruppo. Sicuramente Asia è un punto importante per la squadra. Il nostro obiettivo è sempre quello di creare un ambiente favorevole, che ti possa capire nei momenti buoni ma anche in quelli meno buoni, e poi si sceglie chi può dare il massimo per tutti. Questa è stata la linea guida che abbiamo sempre seguito: tutti insieme per un obiettivo“, ha aggiunto il Guru del Magnesio azzurro.

CLICCA QUI PER VEDERE L’INTERVISTA COMPLETA