Curling, Italia scatenata: i fratelli Spiller e Gilli volano in finale ai Mondiali juniores!

L’Italia ha sconfitto la Corea del Sud con un perentorio 9-2 e si è qualificata alla finale dei Mondiali juniores di curling maschile, che si stanno svolgendo sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, proprio nell’impianto che tra una decina di mesi ospiterà le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli azzurri si erano presentati all’appuntamento forti del primo posto nel round robin (otto vittorie, una sconfitta) e hanno travolto la formazione asiatica in una semifinale a senso unico.

La nostra Nazionale avrà così la possibilità di affrontare la Norvegia, che ha regolato la Scozia per 7-6, nell’atto conclusivo che metterà in palio la medaglia d’oro: l’appuntamento è per lunedì 21 aprile (ore 15.00 di Pasquetta). Il quartetto tricolore inseguirà la rivincita dopo la sconfitta rimediata dodici mesi fa a Lohja proprio contro i formidabili scandinavi, sarà la seconda finale della storia (nonché consecutiva) per il Bel Paese nella rassegna iridata giovanile, di sicuro una medaglia è già al collo.

Lo skip Stefano Spiller, il vice Stefano Gilli, il second Andrea Gilli e il lead Cesare Spiller (due coppie di fratelli) hanno fatto la differenza in apertura di partita: due punti messo a segno nel secondo end, poi mano rubata da un punto e tre punti nella quinta frazione per andare all’intervallo sul 6-1. Al ritorno sul ghiaccio Daehyun Kim e compagni hanno accorciato le distanze (6-2), ma gli azzurri hanno continuato a spingere sull’acceleratore, marcando due punti nel settimo end e poi strappando il martello ai rivali per chiudere i conti.