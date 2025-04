Come cambia il palinsesto di Rai 1 con l’intervista a Jannik Sinner? Un programma cancellato e nuovi orari

Jannik Sinner ha rilasciato una lunga intervista a Gian Marco Chiocci, direttore del TG1. Il numero 1 del mondo si è raccontato per una ventina di minuti alla vigilia del suo ritorno in campo dopo aver scontato una squalifica di tre mesi. Lo stop terminerà il 4 maggio, il tennista italiano giocherà venerdì 9 o sabato 10 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma in occasione del secondo turno degli Internazionali d’Italia. Il fuoriclasse altoatesino sarà accolto dal proprio pubblico, pronto a spingerlo il più lontano possibile nel torneo che animerà la Capitale fino a domenica 18 maggio.

Uno dei grandi monumenti dello sport tricolore ha avuto indirettamente la forza di smuovere i palinsesti della Rai. La sua intervista verrà trasmessa stasera alle ore 20.30 su Rai 1, subito dopo la conclusione del telegiornale. Salta così la consueta puntata di “Cinque Minuti”, tradizionale rubrica condotta da Bruno Vespa che abitualmente va in onda in coda al TG1. L’intervista durerà circa venti minuti, dunque è stata posticipata anche la puntata di “Affari Tuoi”, il “game show” condotto da Stefano De Martino e campione di ascolti: l’inizio è stato rinviato dalle consuete 20.35 circa alle ore 20.50 circa.

Uno slittamento che si risentirà anche sul programma di prima serata, che incomincerà alle ore 21.40: l’appuntamento è con “Viva la danza”, lo show con Roberto Bolle condotto da Serena Rossi in occasione della giornata internazionale della danza. Di seguito il nuovo palinsesto di Rai 1 ritoccato per lasciare spazio all’intervista con Jannik Sinner, che è stata intitolata “Gioco. Partita. Incontro. Con Jannik Sinner”.

PALINSESTO RAI 1 29 APRILE 2025

Ore 20.00 TG1

Ore 20.30 “Gioco. Partita. Incontro. Con Jannik Sinner”, intervista a Jannik Sinner

Ore 20.50 “Affari Tuoi”, game show condotto da Stefano De Martino

Ore 21.40 “Viva la danza”, show con Roberto Bolle condotto da Serena Rossi

Ore 00.05 “Porta a porta”, programma di approfondimento con Bruno Vespa