Cobolli-Marozsan, ATP Madrid 2025: quando si gioca, programma, ordine di gioco, tv

Flavio Cobolli affronterà l’ungherese Fabian Marozsan al primo turno del Masters 1000 di Madrid. L’appuntamento è per mercoledì 23 aprile: sarà il quinto incontro a partire dalle ore 11.00 allo Stadium 3. Ad aprire la giornata sulla terra rossa della capitale spagnola saranno tre partite femminili (Sevastova-Pavlyuchenkova, Wang-Sakkari, Krueger-Potapova), seguite poi dal confronto tra lo statunitense Aleksandar Michelsen e il kazako Alexander Bublik, al termine del quale toccherà al nostro portacolori.

Il 22enne laziale, numero 36 del ranking ATP, se la dovrà vedere con il 25enne magiaro, numero 58 del mondo. I due tennisti non si sono mai affrontati sul circuito maggiore e si sono fronteggiati soltanto nel Challenger di San Marino: nel 2022 fu Marozsan ad avere la meglio nei sedicesimi di finale con il punteggio di 7-5(6), 6-4. In palio la qualificazione al secondo turno da disputare contro il danese Holger Rune, fresco di trionfo nel torneo ATP 500 di Barcellona.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, l’ordine di gioco, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Marozsan, primo turno del Masters 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-MAROZSAN, ATP MADRID

Mercoledì 23 aprile

Quinto match dalle ore 11.00 Flavio Cobolli vs Fabian Marozsan – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 allo Stadium 3, si disputeranno nell’ordine: Sevastova-Pavlyuchenkova, Wang-Sakkari, Krueger-Potapova, Michelsen-Bublik. Al termine toccherà a Flavio Cobolli

PROGRAMMA COBOLLI-MAROZSAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.