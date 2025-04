Chi è Alessandra Mao, la ragazzina di terza media sul tetto d’Italia nei 200 sl

Al netto del pass mondiale ottenuto dal campione olimpico dei 100 rana Nicolò Martinenghi, la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di Riccione è stata segnata soprattutto dall’impressionante exploit di Alessandra Mao. La giovane promessa veneziana ha sorpreso tutti, non limitandosi a frantumare (prima in batteria e poi in finale) il record nazionale di categoria ma vincendo addirittura la medaglia d’oro nei 200 stile libero a soli 14 anni.

La veneta classe 2011 ha toccato la piastra d’arrivo in 1’58″86, un tempo semplicemente mostruoso considerando la carta d’identità di una ragazzina che frequenta la terza media. Mao, tesserata per il Team Veneto e allenata da Andrea Franconetti, aveva già fatto intravedere un potenziale notevole a partire dalla scorsa stagione realizzando alcune prestazioni degne di nota per la sua età su varie distanze dello stile libero.

Una quattordicenne che vince gli Assoluti nei 200 stile rappresenta una notizia significativa per il movimento natatorio italiano, in una gara che in passato ha regalato tante soddisfazioni al Bel Paese grazie ad una certa Federica Pellegrini. Ovviamente è prematuro fare certi discorsi, ma i margini di miglioramento di questa ragazza sono enormi ed il talento è sotto gli occhi di tutti.

Un paio di settimane fa Mao si era espressa ad alti livelli nei Criteria Giovanili in vasca corta, facendo incetta di titoli nella sua categoria e firmando soprattutto due record della manifestazione (1’58″01 nei 200 e 54″90 nei 100 sl). Il passaggio alla vasca da 50 metri non si è rivelato un problema evidentemente per la teenager veneziana, che nel day-1 degli Assoluti a Riccione aveva stampato un eccellente 55″08 lanciato nella staffetta 4×100 stile libero. Grande attesa dunque per le sue prossime gare, sin dai 100 sl di domani.