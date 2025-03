Snowboard: Ian Matteoli settimo nel Big Air ai Mondiali. Vincono Murase e Kimata

Ultima gara per il park and pipe ai Mondiali di snowboard in Engadina. A St.Moritz show giapponese nel Big Air: arrivano per il Paese nipponico cinque medaglie in due gare nel Big Air tra uomini e donne.

Le attese italiane erano per Ian Matteoli: super seconda run per l’azzurro che però non è riuscito a completare l’opera. Settima piazza con qualche rimpianto per lui.

A vincere è Ryota Kimata con il punteggio di 176.75 (super terza run da 95.00) davanti al connazionale Taiga Hasegawa, a 174.50, e allo statunitense Oliver Martin.

Fanno addirittura 4 su 4 le giapponesi al femminile. Kokomo Murase si impone con il punteggio di 162.50 davanti alle connazionali Reira Iwabuchi e Mari Fukada, quarta Momo Suzuki.