Dove vedere Inter-Bayern Monaco in tv, Champions League 2025: orario, programma, streaming

L’Inter non vuole fermarsi. I nerazzurri, infatti, vedono il passaggio del turno alle semifinali di Champions League 2025 e cercheranno di confermarlo nel match di mercoledì 16 aprile, quando la squadra di mister Simone Inzaghi riceverà il Bayern Monaco nella sfida valevole come ritorno dei quarti di finale della massima competizione continentale per club.

La super-sfida si disputerà alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro e consentirà alla squadra vincente, come detto, di staccare il pass per le semifinali. Come arrivano le due formazioni all’evento? L’Inter è in vantaggio dopo i primi 90 minuti dato che ha sbancato l’Allianz Arena con il punteggio di 2-1 al termine di un match davvero intenso.

I nerazzurri hanno centrato un successo pesantissimo in Baviera grazie alla reti di capitan Lautaro Martinez e Frattesi, quest’ultima giunta subito dopo il pareggio di Muller. Ricordiamo che non conterà la regola del gol in trasferta, per cui al Bayern Monaco sarebbe sufficiente un successo con una rete di vantaggio per portare lo scontro al supplementare.

Come seguire il match in tv? La sfida tra Inter e Bayern Monaco sarà in diretta esclusiva in streaming su Amazon Prime Video.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025

Mercoledì 16 aprile

Ore 21.00 Inter-Bayern Monaco

PROGRAMMA INTER-BAYERN MONACO: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Diretta scritta: OA Sport