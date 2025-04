Calcio femminile, dal 2031 i Mondiali saranno a 48 squadre

I Mondiali di calcio femminile dal 2031 vedranno al via della fase finale 48 squadre: l’annuncio è stato dato in prima persona dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, nel corso del Congresso della UEFA che si sta svolgendo a Belgrado, in Serbia.

Per i Mondiali del 2031, inoltre, è stata presentata la candidatura degli Stati Uniti d’America, ma potrebbero essere coinvolte altre Federazioni Nazionali della CONCACAF, mentre per l’edizione del 2035 l’unica proposta è quella congiunta di Inghilterra, Scozia, Galles ed Irlanda del Nord.

Per le regole della FIFA, che prevedono la rotazione delle Federazioni continentali che devono ospitare la rassegna iridata, infatti, l’edizione del 2035 dovrà essere ospitata dalla UEFA (Europa) o dalla CAF (Africa): non si è concretizzata l’ipotesi di una proposta congiunta di Spagna, Portogallo e Marocco.