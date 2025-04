Boxe, Michael Magnesi scala il ranking WBC! Occasione mondiale all’orizzonte?

Michael Magnesi ha sconfitto il francese Khalil El Hadri lo scorso 28 marzo a Valmontone, imponendosi ai punti con verdetto unanime (116-113, 115-113, 115-113) e conquistando così il titolo WBC Silver dei pesi superpiuma. Il pugile italiano ha ottenuto un risulto pregevole a un anno di distanza dal drammatico ko subito contro Masanori Rikiishi a Colleferro, dove dominò l’incontro prima di calare di colpo negli ultimi due round e finire al tappeto.

Il ribattezzato Lone Wolf ha messo in mostra un eccellente livello agonistico contro il transalpino, ha aggiornato positivamente il proprio ruolino (25 vittorie di cui 13 prima del limite e due sconfitte) e ora può guardare con ottimismo al prossimo futuro. Nel frattempo è arrivato anche l’aggiornamento del ranking WBC, una delle quattro sigle più importanti al mondo. Michael Magnesi ha scalato un paio di posizioni e si è issato al quinto posto della graduatoria internazionale, superando il brasiliano Robson Conceiçao e proprio El Hadri.

Il 30enne laziale si è così portato alle spalle del messicano Eduardo Hernandez, del filippino Mark Magsayo, del tajiko Muhammadkhuja Yaqubov e dello statunitense Raymond Ford, mentre il Campione del Mondo WBC è lo statunitense O’Shaquie Foster. Tra l’altro l’azzurro è anche settimo nella IBF (una posizione guadagnata), dove al momento la cintura mondiale è vacante: il messicano Eduardo Nunez e il giapponese Masanori Rikiishi (proprio colui che sconfisse Magnesi un anno fa) se la contenderanno il 28 maggio a Yokohama.

Michael Magnesi si è riportato sulla strada giusta per guadagnarsi la possibilità di combattere per il titolo iridato, ma per meritarsi effettivamente quella chance dovrà verosimilmente vincere un altro incontro nei prossimi mesi. All’orizzonte una sfida con uno dei quattro uomini che lo precede nel ranking WBC? O’Shaquie Foster è salito sul trono lo scorso 2 novembre battendo Conceiçao nella rivincita dell’incontro perso in estate, al momento non è annunciata un’imminente difesa della corona.