Boxe: Michael Magnesi torna con la vittoria su Kevin Trana

Serata festosa doveva essere e serata festosa è al Palazzetto dello Sport di Tolfa. Michael Magnesi si impone ai punti contro il pugile del Nicaragua Kevin Trana nel combattimento che segna il suo rientro dopo la sconfitta patita contro Rikiishi nello scorso marzo. Una serata in formato superpiuma bella sotto ogni punto di vista, come andiamo a vedere.

Del combattimento da dire c’è relativamente poco, se non che Trana si dimostra comunque pugile decisamente migliore di quanto non reciti il record (15-21-3 con oggi). Difatti riesce a tenere per tutti gli otto round oggi previsti, anche se chiaramente la superiorità di Magnesi è anche troppo evidente. Il tutto con entusiasmo alto degli spettatori accorsi.

A fine combattimento, Magnesi fa peraltro una cosa molto bella: per onorare il suo avversario e riconoscerne l’impegno profuso, se lo porta sulle proprie spalle quasi a fargli godere una specie di trionfo alternativo. Poi, chiaramente, la realtà dei fatti torna nella forma del verdetto dei giudici, che assegnano al Lupo Solitario italiano la vittoria (senza che i numeri esatti siano diffusi).

Ora per il laziale c’è la nuova ricerca di soddisfazioni, legata soprattutto a una risalita che gli consenta di passare dalla WBC per tornare ad assaporare opportunità di livello mondiale. La strada a suo modo è già tracciata, per Magnesi questo è solo l’inizio di un’altra rincorsa nella quale intende riprendersi numerosissime soddisfazioni.