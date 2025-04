Boxe, Eti Qamili debutta con brio al WBC Grand Prix e vola agli ottavi

Muhamet “Eti” Qamili ha incominciato brillantemente la propria avventura alla prima tappa del WBC Grand Prix, neonato circuito pugilistico di livello internazionale organizzato da una delle quattro sigle di riferimento in ambito globale per quanto concerne il professionismo. L’azzurro di origini albanesi ha sconfitto l’ucraino Ihor Semonchuk sul ring del Global Theater Boulevard di Riad (Arabia Saudita), imponendosi con verdetto unanime al termine di sei riprese particolarmente tirate in questa sfida che aperto il tabellone dei pesi piuma.

Per i giudici Yuji Fukuchi ed Eddie Pappoe la differenza in favore del nostro portacolori è stata minima (58-57 e 58-56), mentre Daniel van de Wiele ha ravvisato uno scarto più netto per il 24enne ormai di stanza a Roma (59-55), capace di offrire una buona tecnica contro un rivale che non aveva ancora perso tra i pro’ e proveniente da una scuola molto quotata. Il già Campione del Mondo Youth dei pesi piuma (conquistò la corona WBC della categoria giovanile il 27 luglio 2023 a Tirana) ha superato di slancio i sedicesimi di finale e può così proseguire la propria avventura in Medio Oriente.

Eti Qamili ha conservato la propria imbattibilità da professionista (15 vittorie in altrettanti incontri disputati, di cui sette prima del limite) e si è meritato la qualificazione agli ottavi di finale: domani (venerdì 18 aprile) tornerà in scena per incrociare i guantoni con il francese Yoni Valverde Jr. (24enne imbattuto con 14 vittorie, già Campione del Mondo Youth per la IBO), che oggi ha regolato il cinese Runqi Zhou con un netto verdetto unanime (60-54 per tutti e tre i giudici).

A Riad sono presenti anche altri tre pugili italiani, che faranno il proprio esordio nei prossimi giorni: Fiorenzo Priolo (pesi superleggeri), Giovanni Sarchioto (pesi medi) e Davide Brito (pesi massimi). La serie di cinque tornei (sono previsti altri tre appuntamenti nei prossimi mesi, seguiti dalle finali a dicembre) è stata ideata per scovare nuovi talenti nel panorama pugilistico internazionale e l’auspicio è che qualche italiano possa salire alla ribalta.