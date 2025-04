Bodø Glimt-Lazio oggi in tv, Europa League 2025: orario, probabili formazioni, streaming

Prendono ufficialmente il via i match valevoli per i quarti di finale dell’Europa League 2024-2025. La seconda competizione continentale per club è entrata nella sua fase decisiva e c’è ancora una squadra italiana in lizza, sognando di raggiungere l’atto conclusivo che, in questa edizione, si disputerà allo stadio San Mames di Bilbao il 21 maggio prossimo.

La Lazio, infatti, sarà di scena in casa del Bodø Glimt alle ore 18.45 nel match di andata. La partita si giocherà all’Aspmyra Stadion di Bodø e ci permetterà di capire in maniera più dettagliata come potrebbe svilupparsi il doppio confronto che, giova ricordarlo, vedrà il proprio secondo capitolo tra sette giorni allo stadio Olimpico di Roma.

Ricordiamo che la squadra che uscirà da questo doppio confronto si troverà in semifinale contro la vincente di Tottenham-Eintracht Francoforte. Nella parte bassa del tabellone, invece, vivremo Rangers Glasgow-Athletic Bilbao e Olympique Lione-Manchester United.

Come seguire l’evento in tv? La partita che metterà di fronte Bodø Glimt e Lazio sarà visibile su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 2 (252). In streaming si potrà vedere su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE del match.

PROBABILI FORMAZIONI

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Sorli, Hogh, Blomberg.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia.