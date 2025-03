Calcio, doppio pareggio nei posticipi di Serie A. Lazio bloccata dal Torino, la Champions si allontana

La trentesima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio maschile (l’undicesima del girone di ritorno) è andata ufficialmente in archivio dopo la conclusione dei due posticipi del lunedì, che mettevano in palio dei punti fondamentali per quanto riguarda la corsa salvezza e per la bagarre in ottica qualificazione alle coppe europee della prossima stagione.

Pareggio a reti bianche al ‘Bentegodi’ tra Hellas Verona e Parma, che si accontentano di un punto a testa per smuovere la classifica e avvicinarsi all’obiettivo della permanenza nella massima serie. Con questo risultato, gli scaligeri agganciano il Como al tredicesimo posto allungando a +7 sulla zona retrocessione, mentre i ducali restano sedicesimi conservando un margine di 3 punti sull’Empoli terzultimo.

Nessun vincitore anche all’Olimpico di Roma nel match tra Lazio e Torino, finito in pareggio per 1-1 con il gol di Marusic e successivamente la rete firmata da Gineitis all’82’. I biancocelesti vengono così ripresi dalla Roma al sesto posto, scivolando a -4 dalla zona Champions, mentre i granata restano undicesimi e ormai certi di vivere un finale di stagione tranquillo.