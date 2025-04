Aglaia Pezzato: “Quando Curtis sarà al 100%… Benedetta Pilato? Qualcosa non sta funzionando”

La terza giornata di gare degli Assoluti Primaverili di nuoto di Riccione è stata il grande argomento della puntata odierna di Swim Zone in onda sul canale Youtube di OA Sport. Abbiamo assistito al grandissimo risultato di Sara Curtis che, nei 100 sl, ha addirittura migliorato il record italiano di Federica Pellegrini (da 53.18 a 53.01).

Il commento di Aglaia Pezzato non può che iniziare dalla clamorosa prestazione della 18enne azzurra: “Oggi è arrivata ad una nuova dimensione perché ogni record rappresenta qualcosa di mai fatto prima. Non solo, è anche la migliore prestazione mondiale stagionale. Sara Curtis negli ultimi 2 giorni ha fatto tutto quello che doveva fare. Dalla staffetta alla batteria dei 100 sl. E pensare che diceva che questa distanza non fosse nelle sue corde. Ora, invece, la sta costruendo pezzo dopo pezzo. Ancora non è naturale come altre cose, ma quando completerà tutto sarà davvero al 100%”.

Aglaia Pezzato prosegue nella sua analisi sulla giovane velocista azzurra: “Ha la spontaneità di fare cose ad alta velocità. Tutto ruoterà attorno alla sua capacità di allenarsi a soffrire negli ultimi 50 metri. Dovrà sapere soffrire più che può per il maggior tempo possibile. Ora dovrà costruire gli strumenti per gestire quella fatica”.

Gli orizzonti di Sara Curtis quali potranno essere? “Dove può arrivare? Penso che il suo andamento sia una sorta di grafico. Sta seguendo passi ritmati a ritmo veloce con una crescita regolare. Laddove non pensavamo che potesse essere un anno fa. Ora come ora è una delle migliori velociste del mondo”.

Tra le gare più interessanti della terza giornata riccionese non possiamo non citare i 200 misti femminili. Sara Franceschi si è imposta in 2:10.95, battendo in un arrivo spalla a spalla Anita Gastaldi (2:10.97), al personale. “Entrambe hanno staccato il pass per i Mondiali, ma in modo diverso. Abbiamo visto tanti nomi negli ultimi anni in questa gara. Ora Franceschi-Gastaldi. Due storie diverse ma con punti in comune. Entrambe hanno dimostrato qualcosa. Sara ha vinto nonostante problemi fisici, mentre Anita sembrava rischiare di non sbocciare mai, invece ha centrato un tempo che forse potrebbe sbloccarla”.

Ha fatto notizia, ovviamente, la rinuncia di Benedetta Pilato ai 50 rana. “Evidentemente ci sono dei problemi. Non ho avuto modo di parlare né con lei né con il suo allenatore, ma penso che in casi simili sia fondamentale rimanere sereni. Non è bello, però, che atleta e allenatore non siano d’accordo su decisioni simili come gareggiare o non gareggiare e, di conseguenza, mettere a rischio i Mondiali. A questo punto dovrà pensare a come affrontare il prosieguo dell’annata, ma dovrà circondarsi di persone che la aiutino a capire cosa non sta funzionando”.