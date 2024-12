Badminton, l’Italia batte l’Irlanda 4-1 nelle qualificazioni agli Europei 2025 a squadre miste

Dopo la sconfitta per 0-5 patita contro i padroni di casa teutonici, arriva il pronto riscatto dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2025 a squadre miste di badminton: alla VOSS Arena di Wipperfürth, in Germania, sede del Girone 3, nella seconda giornata gli azzurri non lasciano scampo all’Irlanda, battuta con un netto 4-1.

Gli irlandesi conquistano il primo punto del tie grazie al successo nel doppio misto di Joshua Magee e Moya Ryan su David Salutt e Martina Corsini, giunto con un netto 21-9 21-8. La riscossa azzurra inizia con il singolare maschile, nel quale Giovanni Toti regola Matthew Cheung con lo score di 21-17 21-13, mentre il sorpasso dell’Italia arriva con il singolare femminile, nel quale Yasmine Hamza rimonta e batte Rachael Darragh con il punteggio di 13-21 21-16 21-12.

La vittoria italiana viene certificata con l’affermazione nel doppio maschile di Matteo Massetti e David Salutt ai danni di Scott Guildea e Paul Reynolds, giunta con un duplice 21-16, infine il punto del definitivo 4-1 per l’Italia arriva grazie al doppio femminile, con Martina Corsini ed Emma Piccinin che piegano Rachael Darragh e Moya Ryan con lo score di 21-17 17-21 21-15.

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2025 A SQUADRE MISTE

Irlanda-Italia 1-4

Joshua Magee/Moya Ryan-David Salutt/Martina Corsini 21-9 21-8

Matthew Cheung-Giovanni Toti 17-21 13-21

Rachael Darragh-Yasmine Hamza 21-13 16-21 12-21

Scott Guildea/Paul Reynolds-Matteo Massetti/David Salutt 16-21 16-21

Rachael Darragh/Moya Ryan-Martina Corsini/Emma Piccinin 17-21 21-17 15-21