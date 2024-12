Badminton: Shi e Wang vincono le World Tour Finals tra uomini e donne. Assegnati tutti i titoli

Si è chiuso quest’oggi il novero dei match validi per le World Tour Finals del badminton mondiale. Alla fine dei conti, si può ben notare il dominio cinese, stante la vittoria in tre tabelloni su cinque; il resto è diviso a metà tra Danimarca e Corea del Sud.

Nel singolare maschile, in particolare, Shi Yuqi conferma il proprio status di numero 1 del mondo sconfiggendo il secondo del ranking mondiale, il danese Anders Antonsen, per 21-18 21-14 senza mai realmente dargli delle possibilità di insidiarlo al di là del punteggio tirato del parziale d’apertura. Per Shi seconde Finals dopo quelle del 2018.

Nettamente più lottata è la finale del singolare femminile, in cui la numero 2 Wang Zhi Yi batte in rimonta Han Yue in un derby cinese che la numero 8 del mondo a un certo punto potrebbe anche vincere, trovandosi avanti 21-19 19-16. Poi diventa 19-21 21-19 21-11. Per Wang prima volta assoluta da trionfatrice alle Finals.

Nel doppio maschile, invece, il successo va ai danesi Kim Astrup e Anders Skaarup Rasmussen, che battono d’esperienza i malesi Sze Fei Goh e Nur Izzuddin per 21-17 17-21 21-11. Per i due è la prima volta da vincitori del torneo di fine anno.

Nel doppio femminile Ha Na Baek e So Hee Lee portano a casa una finale incerta solo per un set, dato che il punteggio conclusivo è di 21-19 21-14 contro le giapponesi Nami Matsuyama e Chiharu Shida. Per loro si tratta della riscossa dopo la finale persa un anno fa.

Infine, nel doppio misto Zheng Si Wei e Huang Ya Qiong riescono a venire a capo dei malesi Tang Jie Chen ed Ee Wei Toh per 21-18 14-21 e 21-17. In questo caso si tratta della quarta volta in cui i due riescono a portare a casa il trofeo.