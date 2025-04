ATP Houston, vittorie di Kei Nishikori e di Chris Eubanks. Quinn sorprende Thompson

Andata in archivio la giornata di incontri nell’ATP250 di Houston. Sulla particolare terra del Texas, tanti rappresentanti degli States hanno dato il via a questa fase della stagione tennistica e sarà interessante prendere nota del rendimento.

Sorprendente, a questo proposito, la vittoria di Aleksandar Kovacevic (n.79 ATP) contro la testa di serie n.7 del tabellone, Tomas Martin Etcheverry. L’argentino è stato sconfitto dall’americano col punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 39 minuti di gioco, non trovando quelle soluzioni che ci si sarebbe aspettati. Sarà quindi Kovacevic a sfidare negli ottavi di finale il qualificato francese Denolly. Buona la prima per Mackenzie McDonald (n.100 del ranking), a segno per 6-2 6-7 (3) 6-4 contro il colombiano Daniel Elahi Galan (n.114 ATP) e negli ottavi sarà derby contro Brandon Nakashima (n.4 del seeding).

Vittoria per l’australiano Adam Walton, protagonista di un bel percorso nel Masters1000 di Miami. L’aussie (n.85 del mondo) ha sconfitto la wild card, Michael Mmoh (n.282 del ranking), 6-3 7-6 (5) e se la vedrà contro lo statunitense Frances Tiafoe (n.2 del seeding). Sorpreso, invece, l’altro australiano Jordan Thompson (n.35 ATP) dal giovane americano Ethan Quinn (n.130 del ranking): 6-4 4-6 6-3 per quest’ultimo e prossima sfida contro il connazionale Colton Smith (n.200 del mondo), vincente 6-2 6-2 contro l’altro aussie James Duckworth (n.89 ATP).

Inaspettato poi il ko di un “terraiolo” come Yannick Hanfmann (n.123 del mondo) al cospetto di uno che questa superficie la tollera poco, ovvero il francese Adrian Mannarino (n.144 del ranking). Il transalpino ha prevalso per 7-6 (5) 6-3 e sarà il prossimo avversario dell’americano Alex Michelsen negli ottavi.

In conclusione, è arrivato il successo del giapponese Kei Nishikori (n.8 del seeding), che sta cercando di ricostruire la propria classifica dopo tanti infortuni. L’ex top-10 ha sconfitto per 6-4 6-2 lo statunitense Mitchell Krueger (n.141 ATP) e se la vedrà contro Chris Eubanks (n.117 del ranking), uscito vittorioso dalla sfida contro l’australiano Rinky Hijikata (n.82 del mondo) per 6-2 4-6 6-3.