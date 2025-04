Atletica, Alessandro Sibilio torna in gara! Scelta la specialità per la serata di Napoli

Alessandro Sibilio si appresta a fare il proprio ritorno in gara: l’appuntamento è per mercoledì 30 aprile (alle ore 20.00) allo Stadio Diego Armando Maradona della sua Napoli, dove si cimenterà sui 400 metri. Il vice campione d’Europa dei 400 ostacoli, nonché primatista italiano del giro di pista con barriere, ha scelto la decima edizione dell’Enterprise Meeting per testare la propria condizione in vista dei prossimi appuntamenti.

Il campano aveva impressionato in questa specialità tre anni fa, quando si espresse in un ragguardevole 45.08 diventando il terzo italiano di ogni epoca, ma poi si infortunò agli Assoluti di Rieti. Successivamente si è sempre concentrato sugli ostacoli, con l’apice del 47.50 stampato lo scorso anno in occasione della finale della rassegna continentale, quando chiuse alle spalle del norvegese Karsten Warholm e ritoccò il primato italiano di Fabrizio Mori dopo 23 anni.

Il finalista olimpico dei 400 ostacoli (a Tokyo 2020) e della staffetta 4×400 (in Giappone e a Parigi 2024) tornerà in gara a oltre otto mesi di distanza dalla sua apparizione ai Giochi nella capitale francese, a cui si era presentato in condizioni fisiche non ideali. Già annunciata la sua partecipazione al Meeting di Savona del 21 maggio, ma resta ancora da definire la data del debutto stagionale tra le barriere.