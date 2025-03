Ludovico Fossali: “Boom per l’arrampicata sportiva in Italia. Obiettivo Mondiali”

Arrampicata sportiva protagonista nell’ultima puntata di OA Focus, il programma sul canale YouTube di OA di Alice Liverani, che intervista tutti i protagonisti dello sport italiano. L’ospite è stato Ludovico Fossali, campione del mondo nel 2019 nella categoria speed e successivamente protagonista anche alle Olimpiadi di Tokyo con il nono posto nella combinata. Dopo aver visto sfumare il sogno di partecipare a Parigi 2024, ora l’obiettivo è quello di essere presente a Los Angeles nel 2028.

Un cambio di vita nell’ultimo anno per l’azzurro: “Il mio allenatore è di Faenza e quindi per essere seguito meglio mi sono trasferito l’inizio dell’anno scorso. Continuo, però, a girare tra Trento, Milano e Faenza, visto che le migliori palestre sono in queste zone. Posso dire di essere diventato romagnolo”.

L’amore per l’arrampicata fin da piccolo: “La leggenda narrata dai miei genitori è quella che mi arrampicavo ovunque. Avevano pure comprato un cancelletto per le scale, ma io ho scavalcato anche quello. Raggiunti i cinque anni di età hanno pensato di portarmi in luogo più sicuro e da lì è iniziato l’amore ed il percorso in una vera palestra. Nella vita ho provato molti sport, compresi anche quelli sulla neve. Però l’arrampica per l’ambiente, per gli amici che mi ero creato, per i luoghi anche dove si andava, ha sempre dominato sugli altri sport”.

Fossali ripercorre il suo cammino ai Mondiali del 2019 e l’approdo dell’arrampicata alle Olimpiadi: “Dal 2017 abbiamo capito che l’arrampicata entrava nel mondo a cinque cerchi. La federazione internazionale per le Olimpiadi aveva deciso di creare una combinata olimpica per raggiungere l’unica medaglia che il CIO ci aveva dato. Dal 2017 ho cominciato ad allenare anche Boulder e Lead per avere una speranza di qualificarmi alle Olimpiadi. Quel Mondiale 2019 era importante perchè portava punti necessari per accedere poi al Preolimpico. Quando ho capito che ero in finale mi è calata completamente la pressione e mi sono anche messo a parlare con il mio avversario, visto che comunque avevo già una medaglia al collo”.

Da Tokyo l’arrampica sportiva è cresciuta sempre di più e ha cambiato anche molto in ottica olimpica: “Ci sono state molte critiche per il format di gara usato a Tokyo, ma l’arrampicata era uno sport giovane e quindi era importante che entrasse in qualche modo nel programma olimpico. Da quell’esperienza, però, c’è stato il boom in Italia ed ora con anche la divisione delle discipline già da Parigi e poi in futuro anche a Los Angeles sicuramente potrò anche io ottenere risultati migliori”.

Gli obiettivi della stagione: “Mi sono preso un periodo dove mi sono rilassato, non ho assolutamente smesso di allenarmi e fare quello che mi piace, ma ne avevo bisogno. Tra Tokyo e Parigi mi sono portato dietro tante aspettative e non mi sono mai fermato. Questa volta abbiamo un quadriennio davanti e il primo anno è sempre quello di scarico, anche se c’è comunque un Mondiale alla fine della stagione che è un obiettivo, ma non voglio fare previsioni”.