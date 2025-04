A che ora Cobolli-Fils, ATP Montecarlo 2025: programma, tv, ordine di gioco, streaming

Flavio Cobolli affronterà il francese Arthur Fils al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L’appuntamento è per mercoledì 9 aprile, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Court EA de Massy, dove il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso ed equilibrato, che mette in palio la qualificazione agli ottavi di finale da giocare contro il vincente della promettente sfida tra il russo Andrey Rublev e il francese Gael Monfils.

Flavio Cobolli ha esordito brillantemente sulla terra rossa del Principato, travolgendo il sempre insidioso serbo Dusan Lajovic con il perentorio punteggio di 6-4, 6-2 e meritandosi così il diritto di fronteggiare il temibile transalpino, che l’ha spuntata in rimonta contro l’olandese Tallon Griekspoor per 6-7(3), 6-4, 6-2. Il 22enne, numero 36 del mondo, se la dovrà vedere contro il 20enne, numero 15 del ranking ATP. Il nostro portacolori è reduce dalla vittoria nel torneo di Bucarest e vuole proseguire la propria avventura anche in Costa Azzurra.

C’è un solo precedente tra questi giocatori e risale al 2023, quando si affrontarono nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals, torneo di fine anno rivolto alle nuove promesse e che si disputa con un regolamento particolare. Il francese ebbe la meglio sul cemento indoor con il punteggio di 4-1, 4-2, 4-2. Naturalmente entrambi i giocatori sono cresciuti da quel testa a testa e c’è grande attesa per vedere due atleti della nuova generazione uno di fronte all’altro.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Fils, secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-FILS, ATP MONTECARLO

Mercoledì 9 aprile

Secondo match dalle ore 11.00 Flavio Cobolli vs Arthur Fils – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Court EA de Massy, si disputerà Etcheverry-Davidovich Fokina. Al termine toccherà a Cobolli.

PROGRAMMA COBOLLI-FILS, ATP MONTECARLO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.