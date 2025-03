Calendario playoff Superlega volley 2025: le date dai quarti alla finale, incroci e accoppiamenti

Dopo 22 giornate di regular season, è ormai arrivato il momento dei tanto attesi playoff Scudetto per la Superlega 2024-2025 di volley maschile. Quest’oggi si è delineato finalmente il tabellone a eliminazione diretta che ci terrà compagnia per circa due mesi, con i quarti di finale che inizieranno il prossimo weekend (8-9 marzo) e l’ultimo atto che si concluderà sicuramente a maggio.

Trento ha conquistato in extremis il primo posto in classifica (garantendosi quindi il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff) e comincerà il suo cammino contro Cisterna, con all’orizzonte in semifinale una tra la n.4 Verona e la n.5 Piacenza. Nella parte bassa del tabellone la n.2 del seeding Perugia sfida subito la n.7 Modena, mentre l’ultimo quarto vedrà fronteggiarsi la n.3 Civitanova e la n.6 Milano.

Tutte le serie si svolgeranno al meglio delle cinque sfide, con i quarti che cominceranno l’8-9 marzo e termineranno entro il 30 marzo con le eventuali gare-5. Le semifinali partiranno il primo weekend di aprile e si concluderanno al massimo il 24 aprile per le ipotetiche gare-5, mentre la finale con in palio lo Scudetto si terrà a partire dal 27 aprile e non andrà oltre l’11 maggio.

TABELLONE PLAYOFF SUPERLEGA VOLLEY 2025

[1] Trento vs [8] Cisterna

[4] Verona vs [5] Piacenza

[2] Perugia vs [7] Modena

[3] Civitanova vs [6] Milano

CALENDARIO PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY FEMMINILE

QUARTI DI FINALE

Gara-1: 8-9 marzo.

Gara-2: 15-16 marzo.

Gara-3: 22-23 marzo.

Eventuale gara-4: 25-26 marzo.

Eventuale gara-5: 29-30 marzo.

SEMIFINALI

Gara-1: 5-6 aprile.

Gara-2: 12-13 aprile.

Gara-3: 15-16 aprile.

Eventuale gara-4: 19, 20 o 21 aprile.

Eventuale gara-5: 23-24 aprile.

FINALE

Gara-1: 27 aprile.

Gara-2: 30 aprile.

Gara-3: 4 maggio.

Eventuale gara-4: 7 maggio.

Eventuale gara-5: 11 maggio.